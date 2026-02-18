Lecții despre prevenirea bullyingului și siguranța în școli

Siguranța elevilor rămâne o prioritate pentru polițiștii maramureșeni, care continuă activitățile preventive în unitățile de învățământ pentru menținerea unui climat de ordine și protecție în mediul școlar.

Marți, 17 februarie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat o activitate preventivă la Școala Gimnazială Nr. 5 din Sighetu Marmației. Întâlnirea a avut ca temă prevenirea bullyingului, precum și combaterea comercializării tutunului și a substanțelor interzise în incinta unităților de învățământ.

În cadrul discuțiilor, au fost prezentate aspecte relevante din campania „Scoate violența școlară din anonimat”, accentuându-se importanța unui mediu școlar sigur și a implicării elevilor în prevenirea actelor de violență.

La activitate au participat 25 de elevi, care au primit informații și recomandări practice privind siguranța personală, respectul reciproc și responsabilitatea socială. Prin dialog deschis și exemple concrete, polițiștii i-au încurajat pe copii să apeleze cu încredere la sprijinul autorităților atunci când se confruntă cu situații dificile.