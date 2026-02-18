Locuințele pentru tineri din Nistru, aproape de finalizare

Lucrările la ansamblul de locuințe sociale pentru tineri din Nistru avansează într-un ritm susținut, proiectul apropiindu-se tot mai mult de etapa finală, anunță autoritatea locală din Tăuții-Măgherăuș.

În această perioadă au fost realizate următoarele: finalizarea lucrărilor exterioare la toate clădirile din ansamblu, prin aplicarea stratului final de vopsea decorativă; placarea interioară a pereților cu rigips și plăci OSB; execuția instalațiilor electrice; montarea ușilor interioare, dar și începerea lucrărilor de placare cu gresie la interior. Totodată, a fost finalizat zidul de sprijin la exterior, investiție esențială pentru protecția ansamblului de locuințe aflat în construcție. „Această lucrare asigură stabilitatea terenului și siguranța viitoarelor locuințe, contribuind la dezvoltarea durabilă și sigură a zonei”, au spus autoritățile. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10 și reprezintă un demers esențial pentru sprijinirea tinerilor din comunitatea locală, prin asigurarea accesului la locuințe sigure, eficiente energetic și adaptate nevoilor lor, dar și prin îmbunătățirea condițiilor de trai.