Lucrările la Centrul Senior din Recea, reluate

Lucrările la viitorul Centru pentru seniori din comună au fost reluate, iar clădirea începe să capete tot mai clar forma proiectată. Echipa de constructori se află din nou pe șantier, continuând etapele prevăzute în graficul de execuție.

Investiția are ca obiectiv crearea unui spațiu modern și primitor, destinat persoanelor vârstnice din comunitatea locală, unde acestea vor beneficia de servicii sociale, activități recreative și sprijin adaptat nevoilor lor. Centrul Senior va reprezenta un loc al siguranței, al socializării și al îngrijirii demne, așa cum merită toți părinții și bunicii noștri. Administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor, pentru ca proiectul să fie finalizat în cele mai bune condiții de calitate și în termenul stabilit. „Ne bucurăm că acest proiect important pentru comunitate devine realitate”, au spus cei din administrație.