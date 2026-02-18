Primăria Baia Mare mai achiziționează 100 de containere ecologice îngropate

Primăria Baia Mare anunță că a demarat procedura de achiziție publică pentru alte 100 de containere ecologice îngropate, care vor fi amplasate pe raza întregului oraș. Suma de 1,5 milioane de lei fără TVA, pentru modernizarea sistemului de colectare selectivă, provine din fonduri europene.

Însă băimărenii trebuie să se obișnuiască cu noul sistem de colectare selectivă a deșeurilor și să îl utilizeze cum trebuie: „Acest sistem nou pe care îl construim presupune niște schimbări care trebuie introduse etapizat, să facem această trecere într-un mod cât mai echilibrat și firesc. Am ales, în mod deliberat, să păstrăm o perioadă de tranziție, pentru a le oferi oamenilor timp să se acomodeze cu noul sistem de colectare a deșeurilor, înainte de a renunța complet la vechile containere, dar vom începe eliminarea treptată a acestora în perioada imediat următoare. Am mai văzut și cetățeni care se întreabă de ce investim în astfel de proiecte, că doar era bine cum a fost până acum. Nu cred că mirosurile aproape insuportabile mai ales în zilele călduroase, gunoaiele împrăștiate peste tot, ca să nu mai vorbim de lipsa aproape totală a colectării selective înseamnă bine. Și cu siguranță nu se apropie de standardele orașului pe care ne-am propus să îl construim împreună”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Cei care își aruncă gunoaiele lângă platforme vor fi sancționați

Băimărenii lipsiți de simțul civic, care își lasă sacii cu mizerie lângă noile platforme, riscă amenzi usturătoare. „Nici lipsa oricărei urme de simț civic din partea celor care și-au făcut un obicei din a-și arunca deșeurile pe lângă platforme nu e bună, nici normală și nici tolerabilă. Și vă asigur că vom sancționa orice astfel de abatere! Fac, însă, apel la responsabilitate din partea fiecăruia, pentru că păstrarea orașului nostru curat este o responsabilitate a tuturor. Vă rog, de asemenea, să sesizați orice fel de derapaje din partea celor care refuză până și astăzi să respecte minime reguli de bun-simț față de concetățeni”, a conchis edilul Băii Mari. Cele 100 de noi containere ecologice îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor vor fi amplasate în 20 de locații de pe raza întregului oraș, câte 5 pentru fiecare platformă. Valoarea estimată a achiziției publice este de 1.575.586 lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar durata contractului este de 4 luni de la momentul semnării acestuia. Termenul limită de depunere a ofertelor este 9 martie 2026.