Comuna Coroieni are două proiecte prin CNI ce așteaptă implementarea, un centru cultural sportiv și reabilitarea Şcolii Coroieni, ne spune primarul Gavril Ropan.
De asemenea, în pregătire e și un proiect cu ASSOC pentru persoane vulnerabile, cu îngrijire la domiciliu, asistență, cumpărături sau alimente, la nevoie. În curs, aici la Coroieni, mai este canalizarea cu finanțare Saligny, ajunsă la 30-40%.
Proiecte CNI și ASSOC în așteptare și pregătire la Coroieni,
