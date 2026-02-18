Proiecte CNI și ASSOC în așteptare și pregătire la Coroieni,

Comuna Coroieni are două proiecte prin CNI ce așteaptă implementarea, un centru cultural sportiv și reabilitarea Şcolii Coroieni, ne spune primarul Gavril Ropan.

De asemenea, în pregătire e și un proiect cu ASSOC pentru persoane vulnerabile, cu îngrijire la domiciliu, asistență, cumpărături sau alimente, la nevoie. În curs, aici la Coroieni, mai este canalizarea cu finanțare Saligny, ajunsă la 30-40%.