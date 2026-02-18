Proiecte în curs din Lăpuș,, de finalizat

În Lăpuș se finalizează aplicația pentru cetățeni a primăriei, de asemenea un centru de inovare, la fel supravegherea video a comunei, toate cu finanțări PNRR componenta C10.

Se adaugă iluminat public cu stâlpi cu fotovoltaic, pentru zonele îndepărtate, proiecte ajunse la peste 90%. Se adaugă cele de pe componenta C15, cu dotarea școlilor cu mobilier, tehnică IT, pe final. Urmează un parc fotovoltaic finanțat de Ministerul Energiei, e în lucru și se finalizează în această vară, urmând a alimenta instituțiile și sistemul de iluminat public.