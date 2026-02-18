România, performanță la proba bob-2 masculin la Jocurile Olimpice de iarnă

Mihai Tentea și George Iordache au încheiat pe locul al cincilea proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, fiind cea mai bună clasare a României în această probă din 1972.

Mihai Tentea și George Iordache au concurat marți în manșele 3 și 4 ale probei de bob-2 masculin, reușind o clasare finală pe poziția a cincea, cu timpul total de 3:42,37, informează prosport.ro.

Germania a dominat proba de marți, ocupând primele trei locuri ale clasamentului.

CLASAMENT FINAL – PROBA DE BOB-2 MASCULIN

Johannes Lochner / Georg Fleischhauer (Germania) – 3:39,70

Francesco Friedrich / Alexander Schüller (Germania) – 3:41,04

Adam Ammour / Alexander Schaller (Germania) – 3:41,52

Frankie del Duca / Joshua Williamson (SUA) – 3:41,96

Mihai Tentea / George Iordache (România) – 3:42,37

Michael Vogt / Amadou Ndiaye (Elveția) – 3:42,60

Patrick Baumgartner / Robert Mircea (Italia) – 3:42,67

Jekabs Kalenda / Matiss Miknis (Letonia) – 3:42,68

Markus Treichl / Daniel Bertschler (Austria) – 3:43,01

Romain Heindrich / Dorian Hauterville (Franța) – 3:43,32

Dave Wesselink / Jelen Franjic (Olanda) – 3:43,32

Brad Hall / Taylor Lawrance (Marea Britanie) – 3:43,43

Jinsu Kim / Hyeonggeun Kim (Coreea de Sud) – 3:43,60

Cedric Follador / Luca Rolli (Elveția) – 3:43,81

Timo Rohner / Tim Annen (Elveția) – 3:43,82

Sun Kaizhi / An Ta (China) – 3:44,17

Chunjian Li / Jielong Ye (China) – 3:44,59

Taylor Austin / Shaquille Murray-Lawrance (Canada) – 3:44,60

Suk Youngjin / Chae Byungdo (Coreea de Sud) – 3:44,61

Martin Kranz / David Tschoffen (Liechtenstein) – 3:44,93

Rezultatul reprezintă o performanță istorică pentru sportul românesc de iarnă, România egalând astfel clasarea obținută în 1972 de echipajul format din Ion Panțuru și Ion Zangor.

Singura medalie obținută de România în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă a fost obținută la ediția din 1968 de către Ion Panțuru și Nicolae Neagoe care au reușit să câștige bronzul la proba bob-2.

(sursa: Mediafax)