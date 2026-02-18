Sindicaliștii din Sănătate strâng semnături pentru declanșarea grevei generale

Oficialii Sanitas Maramureș anunță că a început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale în sistemul sanitar. Nemulțumirile sindicaliștilor lor sunt legate de pierderea indemnizației de hrană, de la începutul acestui an pentru o bună parte dintre angajați, la care se adaugă pierderea voucherelor de vacanță și reducerea nivelului unor categorii de sporuri salariale. Pe lângă toate acestea, există în continuare riscul diminuării veniturilor cu încă 10% pentru tot personalul din sistemul sanitar. Chiar dacă Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se opune tăierilor de 10%, sindicaliștii nu vor renunța la demersuri până nu văd negru pe alb că veniturile lor nu vor fi reduse.