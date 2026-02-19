295 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 295 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, agent curier, brutari, cofetari, conducători auto, electricieni, femei de serviciu, instalatori apă, canal, instructor de fitness, îngrijitor de copii, lucrători bucătari, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, preparator înghețată, spălătoreasă lenjerie, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, asistent manager, asistent social nivel superior, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director societate comercială, farmacist, ingineri, manager, manager de întreprindere socială, manager de operațiuni/produs, medic specialist, recepționist, reprezentant comercial, specialist marketing.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (70):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• constructor-montator de structuri metalice (6)

• femeie de serviciu (2)

• îngrijitor spații hoteliere (4)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (6)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf și granule (10)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (10)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (17)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în metalurgie (4)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (2)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• ucenic (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (67):

• agent curier (1)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• ambalator manual (6)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• barman (1)

• cofetar (1)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• confecționer produse textile (5)

• confecționer-asamblor articole din textile (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în management (1)

• director societate comercială (1)

• femeie de serviciu (1)

• instalator apă, canal (2)

• instructor de fitness (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (5)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (8)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)

• menajeră (2)

• operator pârtie de schi (3)

• patiser (3)

• pizzer (1)

• recepționist (2)

• sudor (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tâmplar universal (1)

• ucenic (3)

Studii liceale – Liceu de specialitate (15):

• administrator societate comercială (1)

• animator socioeducativ (1)

• casier (1)

• contabil (1)

• electrician în construcții (1)

• îngrijitor de copii (1)

• recepționer de hotel (2)

• secretar administrativ (1)

• specialist marketing (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tapițer (2)

• tâmplar universal (2)

Studii liceale – Liceu Teoretic (51):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (2)

• agent de vânzări (1)

• ajutor bucătar (1)

• asistent manager (3)

• barman (2)

• brand manager (1)

• brutar (1)

• casier (1)

• gestionar depozit (1)

• instalator apă, canal (1)

• instructor sportiv (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (3)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (4)

• lucrător comercial (4)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (1)

• montator subansamble (1)

• operator calculator electronic și rețele (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (3)

• organizator prestări servicii (1)

• organizator relații (1)

• ospătar (chelner) (1)

• programator fabricație/lansator fabricație (1)

• programator producție (1)

• recepționist (2)

• specialist marketing (3)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (2)

• șef schimb (1)

• ucenic (1)

• vopsitor industrial (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (48):

• agent de securitate (1)

• brutar (1)

• bucătar (4)

• cameristă hotel (4)

• călcătoreasă lenjerie (1)

• conducător activitate de transport rutier (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (5)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• fierar betonist (5)

• intalator instalații tehnico sanitare și de gaze (4)

• lucrător comercial (1)

• maistru în industrie textilă, pielărie (1)

• mecanic auto (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (3)

• ospătar (chelner) (4)

• spălătoreasă lenjerie (2)

• sudor (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• vânzător (3)

Studii Postliceale (18):

• agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.) (1)

• antrenor de fitness (1)

• asistent medical generalist (3)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• infirmier/infirmieră (3)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic auto (3)

• vânzător (1)

Studii Universitare (26):

• administrator cont (1)

• asistent manager (1)

• asistent social nivel superior (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică (2)

• contabil (3)

• director societate comercială (1)

• farmacist (1)

• inginer autovehicule rutiere (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (3)

• manager de operațiuni/produs (1)

• medic specialist (1)

• recepționist (1)

• reprezentant comercial (1)

• specialist marketing (1)