Ce înseamnă o avarie la magistrala de apă în Baia Mare?

O avarie majoră la magistrala de apă a lăsat în această săptămână câteva cartiere din Baia Mare fără apă sau cu presiune extrem de scăzută la robinete. Aceasta s-a remediat, într-un final, însă autoritatea locală a dat astfel un exemplu despre cât de importantă e reabilitarea rețelelor de apă-canal din oraș.

Primăria Baia Mare anunța, în seara de marți, că „s-au finalizat lucrările pentru remedierea avariei la magistrala de apă. S-a făcut proba de presiune și, de asemenea, se fac spălări de rețele prin hidranți pentru a evita furnizarea de apă murdară. În acest moment se încarcă instalația, cu presiune redusă, pentru a evita alte posibile avarii. Estimăm ca în jurul orei 21:30 – 22:00 să avem apă în tot orașul și situația să revină la normal”. În aceste condiții, edilul municipiului a reiterat importanța proiectului de apă-canal care se implementează în această perioadă în Baia Mare, în ciuda tuturor problemelor de circulație rutieră și pietonală, cu care vin la pachet aceste lucrări: „Cred că după astfel de experiențe neplăcute, putem înțelege cu toții și mai bine cât de important este proiectul de reabilitare a rețelei de apă și apă uzată pe care îl implementăm în municipiul Baia Mare. Una dintre conductele care se înlocuiește prin acest proiect este exact această magistrală de transport, iar în următoarea perioadă veți vedea lucrări pe str. Victoriei, b-dul Unirii și b-dul Regele Mihai I”, a explicat Doru Dăncuș.