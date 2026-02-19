Este nevoie de o substație nouă de ambulanță, la Sighet

Unul dintre principalele obiective pentru conducerea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Maramureș pentru anul acesta este de a construi o nouă substație la Sighet. Demersurile în acest sens au fost începute, iar finanțarea ar putea fi obținută în cadrul unui proiect transfrontalier.

„Sighetul este vizat în mod deosebit. După închiderea garajelor cu uși, pe care am făcut-o în octombrie—noiembrie, mizăm pe un proiect transfrontalier în parteneriat cu Ungaria și Ucraina, pentru construcția unei substații noi. Problema mare la Sighet este că statutul juridic al terenurilor ne pune într-o dificultate foarte mare, știind faptul că în aceste tipuri de finanțări în primul rând trebuie reglementat statutul juridic al terenurilor. Astăzi, jumătate este al Consiliului Județean, jumătate al Primăriei Sighet. Clădirile noastre nu sunt intabulate. Am început demersul cu Consiliul Județean și Primăria Sighet și sper să clarificăm natura juridică a terenurilor și să punem proiectul pentru finanțare”, a declarat Alexandru Oros, managerul SAJ Maramureș.

Finanțarea obținută se împarte între cele trei țări, însă se dorește ca cea mai mare parte a sumei să ajungă în județul Maramureș.

„Ca sumă este vorba de 1,5 milioane euro, care se împarte între cei trei participanți, cu observația că se poate negocia suma pe fiecare participare. În ceea ce privește partea de substație la Sighet, am negociat cu partea ucraineană și maghiară să acceseze niște sume mai rezonabile ei, pentru ca să avem cea mai mare sumă, noi fiind și lideri de proiect. La Sighet, proiectul va fi cu costuri mai mari, fiind vorba de o clădire cu toate dotările. Asta ne dorim. Pentru Sighet am ales această finanțare pentru că are șanse foarte mari de reușită pentru că vizează construcția unui centru regional de instruire și perfecționare medicală. Noi suntem județ de frontieră, iar Ucraina este lângă noi și Ungaria își dorește și ea să participe la înființarea unui asemenea centru”, a mai punctat Alexandru Oros.