Asociația Energia Mișcării (ONG) în parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș alături de Muzeul Satului, Daco Spartanii, STG & STG Kids Baia Mare vă invită în 1 martie, de la ora 13, la „o super aventură activă, distractivă, sănătoasă și educativă pentru copii și adulți, învăluită în magia energiei locurilor, tradițiilor și obiceiurilor maramureșene în spiritul simbolistic al Mărțișorului și care vestește venirea primăverii”. Va fi cea de a V-a ediție a super aventurii cu provocări, obstacole și vânătoare de surprize „Găsește Mărțișorul Bucuriei în inima tradițiilor și obiceiurilor maramureșene la Muzeul Satului din Baia Mare”. Confirmarea participării se poate face până în 21 februarie atât prin mesaj privat pe pagina de Facebook a organizatorilor, cât și telefonic la numărul de whatsapp: 0728­309191. De asemenea, dacă doriți și aveți posibilitatea să susțineți activitățile pentru copii, tineri și adulți de toate vârstele și condițiile fizice, puteți să faceți o donație în contul Asociației Energia Mișcării: RO47 RNCB 0182 1715 2638 0001.