Peste 300 kg de hrană adunată în campania ”Dăruiește din inimă”

Prima ediție a campaniei ”Dăruiește din inimă”, care s-a desfășurat în cadrul magazinului Fressnapf, s-a bucurat de un real succes. În total, s-au adunat peste 300 kg de hrană pentru animale, dar au fost donate și recompense și jucării pentru patrupezi.

”O parte dintre voluntarii noștri au fost prezenți, întâmpinând oameni care ne cunosc și ne susțin activitatea de mult timp, dar și oameni care ne-au descoperit pentru prima dată cu această ocazie. Am avut parte de discuții frumoase, dialoguri constructive și schimburi de opinii care ne-au dat și mai multă încredere că munca noastră contează. Am fost plăcut surprinși de reacția oamenilor și de deschiderea lor față de această acțiune”, au precizat reprezentanții Asociației Fight for Animals. Bilanțul activității a fost următorul: 184 kg hrană adult uscată, 136 kg hrană junior uscată, 10 kg hrană pisici, 58 conserve x 400 gr, 24 conserve x 800g, 6 conserve x 1250g, pliculețe cu hrană umedă pentru pisici și căței, recompense și jucării.