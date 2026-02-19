Platformele noi de colectare a deșeurilor din Baia Mare au devenit operaționale

Primăria Baia Mare a făcut un anunț de interes public privind operaționalizarea platformelor pentru colectarea deșeurilor tip „eco-insule” și a celor realizate îngropat.

Astfel, Municipiul Baia Mare informează cetățenii și operatorii economici că, începând din această săptămână, au fost operaționalizate platformele pentru colectarea deșeurilor tip „eco-insule”, aferente Modulului 1 (investiții realizate prin finanțare PNRR), precum și platformele realizate îngropat, puse în funcțiune în anul 2025, care au funcționat până în prezent în paralel cu recipientele vechi.

În acest context, sâmbătă, 14 februarie 2026, operatorul local de salubrizare a retras recipientele vechi, în vederea trecerii la noul sistem de colectare, platforme tip „eco-insule” și platforme realizate îngropat, pe mai multe străzi. Prin urmare, utilizatorii serviciilor de salubrizare din Municipiul Baia Mare sunt rugați să nu mai depoziteze deșeurile menajere pe vechile amplasamente (platformele betonate), ci să utilizeze exclusiv noile platforme. Prezentăm mai jos tipurile de platforme amplasate, locațiile acestora, precum și modul lor de funcționare.

PLATFORME TIP „ECO-INSULE”: UTILIZARE CU CARTELĂ

Pentru utilizarea platformelor de tip „eco-insule”, cetățenii au nevoie de cartelă. Fiecare apartament beneficiază de o cartelă, precum și de posibilitatea instalării aplicației de deschidere pe un singur telefon.

Aceste platforme se află în următoarele locații:

1. Str. Piața Revoluției nr. 5 – Aleea Dacia

2. P-ța Revoluției nr. 3 (spate) – Tabere Școlare

3. Bd. București nr. 26A – Arhive + Bd. București nr. 24 – spate Lic. 6

4. Str. Cuza Vodă nr. 1 – I.R.U.C.

5. Str. Motorului nr. 1 – Dorna

6. B-dul București nr. 11A–11B – Universul (spate)

7. B-dul Republicii nr. 31 – CT

8. Str. Victoriei nr. 92A – RFN (spate)

9. Str. G. Enescu – Parcare

10. Str. F. Károly Stavilar nr. 42–44

11. Str. Victoriei 54 – Tisa (spate)

12. Turbinei – Intersecție Băii

13. Str. V. Lucaciu nr. 8–8A – Bijuterie

14. Str. Oltului nr. 12–14

15. Str. Luminișului nr. 1–3

16. Str. Berzei nr. 1

17. Str. Agriculturii nr. 10

18. Str. Gh. Șincai nr. 31

19. Str. Bogdan Vodă nr. 5

PLATFORME REALIZATE ÎNGROPAT: UTILIZARE FĂRĂ CARTELĂ

Pentru utilizarea platformelor realizate îngropat, cetățenii le pot folosi fără cartelă. Aceste platforme se află în următoarele locații:

1. Victoriei CT 8

2. Victoriei CT 9 – Stație BUS

3. Victoriei (intrare la Școala 4 din strada Victoriei)

4. Aleea Nouă Piață

5. Bucla AG CFR

6. Casa de Cultură

7. Coșbuc – intersecție Cuza Vodă (Kaufland)

8. Saturn

9. Cosmonauților

10. Moldovei Planning

11. Maramureșul

12. Școlii – Culturii

13. Rozelor – Progresului

14. Luceafărului

15. Aleea Școlii

16. Serelor

17. Aleea Jupiter nr. 35 (intersecție cu Bd. Regele Mihai I)

18. Aleea Mărăști nr. 6

19. Aleea Mărăști

20. Bd. Republicii nr. 38–42

21. Str. Victor Babeș – Liceul 2

22. Str. Victor Babeș – intersecție I.L. Caragiale

23. Bd. Republicii – intersecție Vlad Țepeș

24. Gh. Marinescu (intrare la Școala 4 din strada Victoriei).

Pentru informații sau sesizări, cetățenii se pot prezenta la Serviciul de Utilități Publice din cadrul Primăriei Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37 sau să apeleze numărul de telefon 0372.624.174 – Serviciul de Utilități Publice sau 0372.702.702 – Dispeceratul Poliția Locală Baia Mare.