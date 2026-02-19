Un național rupt iar, un forestier nou calamitat

Mo(n)stre de drumuri de primăvară

După cum bine știți, drumurile din Maramureș au ieșit cam șifonate din iarnă. Pe alocuri deja s-au făcut reparații, „legendare” gropi de genul celei lungi de la ieșire din Recea spre Baia Mare sau al celor de pe podul de la Lăpușel au fost astupate. Și-n orașe s-a peticit, au mai și rămas, iar pe drumuri naționale și județene sunt semne de adânciri, de viitoare surpări. Vă supunem atenției două drumuri de categorii diferite, din locuri total diferite din Maramureș, unde traficul e pus în dificultate.

Pe DN 17 C la Săcel, la ieșire spre Moisei, cu câțiva ani în urmă era o ruptură, în urma unei viituri după o furtună. Ne amintim „cu drag” cum membrii unui partid la guvernare erau la un chef în zonă, s-au dus, „au luat atitudine”, s-au pozat, au luat-o personal. Drumarii au îngustat traficul și au reparat… exact într-un an. Ia ghiciți! S-a rupt iar! Doar cu o vale mai încoace. Iar e traficul îngustat, pe drum național. Va mai dura tot un an?

La Groșii Țibleșului, există un drum forestier, ce a generat discuții înfocate cu sătenii, ce duce spre munte, spre Țibleș. Pe Valea Bradului. Nu doar forestier. Pe prima porțiune, sunt locuințe. Ceva mai încolo sunt case de vacanță puzderie, inclusiv de „domni” mari de la oraș, apoi cabane silvice și, în fine, una dintre cele mai atrăgătoare zone turistice din Maramureș, muntele Țibleș, ba și o peșteră de talie națională, cea mai mare peșteră în gresie din România, de 1020 metri lungime! Drumul forestier a fost modernizat anul trecut, așa cum au fost și altele. Modelul clasic silvic, cu formatare, apoi trei straturi de piatră, cu șanțuri, podețe etc. Același ocol finalizează acum un excelent asemenea drum, din vârful drumului Botiza-Groși spre Minghet. Alte ocoale au asemenea drumuri, la Strâmbu Băiuț sau la Dragomirești, excelente. Cel de pe Valea Brazilor însă, fără să avem, recunoaștem, o explicație, e efectiv calamitat, un lung șir de gropi și gropoaie. În paranteză fie spus, comuna Groșii Țibleșului e una dintre cele ajunse altfel la peste 90% grad de asfaltare a drumurilor proprii, comunale.

Sunt doar două exemple de drumuri, un național și un forestier, dar putem reveni cu exemple din Maramureș, de diferite categorii.