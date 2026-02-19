În ciuda presupusei secete investiționale, avem locuri unde lucrurile continuă să se miște.
La Tăuții-Măgherăuș, primarul Dumitru Marinescu ne spune că pornește licitația pentru extinderea rețelei de gaze pentru satul Băița, cu finanțare Saligny, anul acesta vor fi lucrări efectiv, în teren. De asemenea, s-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru reabilitarea fostei școli Bușag, unde se fac ateliere pentru practică, dar și un club pentru vârstnici. În lucru sunt, spre finalizare, locuințele pentru tineri defavorizați din Nistru, pe 30 iunie trebuie să fie gata de predat!
Vine val nou de investiții la Tăuții-Măgherăuș
