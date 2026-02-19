Vine val nou de investiții la Tăuții-Măgherăuș

În ciuda presupusei secete investiționale, avem locuri unde lucrurile continuă să se miște.

La Tăuții-Măgherăuș, primarul Dumitru Marinescu ne spune că pornește licitația pentru extinderea rețelei de gaze pentru satul Băița, cu finanțare Saligny, anul acesta vor fi lucrări efectiv, în teren. De asemenea, s-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru reabilitarea fostei școli Bușag, unde se fac ateliere pentru practică, dar și un club pentru vârst­nici. În lucru sunt, spre finalizare, locuințele pentru tineri defavorizați din Nistru, pe 30 iunie trebuie să fie gata de predat!