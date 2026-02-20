A început montarea în Baia Mare a 46 de noi stații de reîncărcare autovehicule electrice

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că s-au demarat lucrările de execuție aferente proiectului „Montare și alimentare cu energie electrică – 46 de stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice”, de Tip 1 și Tip 2, în mai multe locații din Baia Mare.

Lucrările sunt realizate de SC Distribuție Energie Electrică SA, prin constructorul desemnat, pe o perioadă de 12 luni, iar zonele afectate vor fi refăcute și aduse la starea inițială. Beneficiarul proiectului este Primăria Baia Mare. Investiția presupune montarea a 46 stații de reîncărcare autovehicule electrice cu câte două spații de parcare aferente pentru fiecare și alimentarea acestora cu energie electrică din posturile de transformare învecinate. Alimentarea cu energie electrică și realizarea instalațiilor de racordare la stațiile de încărcare vehicule electrice se face din posturile de transformare existente în apropierea amplasamentelor propuse, prin intermediul unor firide de racord rețea și a blocurilor de măsură și protecție trifazate (BMPT). Stațiile de reîncărcare a autovehiculelor se alimentează din BMPT prin intermediul unei rețele electrice subterane. În total, vor fi 24 de prize de 50 kW putere și 68 de prize cu o putere instalată de 22 kW. Toate ajung la un număr de 92 prize de încărcare.