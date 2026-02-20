Acțiune de donare de sânge în Vișeu de Sus

O nouă acțiune de donare de sânge va avea loc în Vișeu de Sus, în data de 24 februarie. Acțiunea este organizată la Cabinetul de Planificare Familială, situat pe str. 22 Decembrie nr. 39.

”Echipa Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș revine la Vișeu de Sus pentru că în zonă sunt mulți oameni minunați care doresc să doneze sânge. Pentru a evita aglomerația, înscrierile se vor face ca de obicei, prin WhatsApp (nu SMS) la 0753-831.989, trimițând numele și ora la care puteți veni – între 9:30-14:00. Exemplu mesaj: Donare sânge, Dunca Ioan, ora 9:30”, a declarat Vasile Vlașin, președintele Asociației Părinți Salvatori.