Adrian Contraș, premiant al Olimpiadei Naționale de Inovare și Creație Digitală

• Liderul echipei de robotică de la Liceul „George Barițiu” speră să ajungă până în etapa mondială a concursului First Tech Challenge •

Adrian Contraș învață la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. Este elev în clasa a XII-a B, la profilul Matematică, intensiv informatică. Adrian este pasionat cu adevărat de domeniul informaticii. E și moștenire de familie, mama sa fiind profesor de informatică.

De câțiva ani, Adrian Contraș este preocupat de robotică. Inițial, a făcut parte din echipa de robotică de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, dar ulterior s-a mutat în echipa Exoros de la Liceul Tehnologic „George Barițiu”. Până acum a obținut premiul al II-lea și o mențiune la Olimpiada Națională de Inovare și Creație Digitală, iar pentru acest an are planuri uriașe: vrea să ajungă la etapa mondială a competiției First Tech Challenge. Dar până la această fază, speră să cucerească etapa regională a competiției care se va desfășura în perioada 21-22 februarie, la Bistrița. Mai trebuie spus că Adrian Contraș are abilități și de lider, știe să își mobilizeze colegii și să îi implice în activitățile de robotică, dându-le mereu sfaturi și ajutându-i de fiecare dată când i se cere acest lucru. De asemenea, Adrian este un bun comunicator.

R: Cum ai început în robotică?

A.C.: Inițial, am intrat pe departamentul de programare, fiindcă mama este profesor de informatică și aveam cunoștințe în informatică. Am lucrat pentru olimpiadă. Echipa de robotică la acel moment a avut nevoie de un programator, deoarece lipsea. Am început să mă dezvolt pe ramura aceasta de programare, dar din lipsă de personal am fost nevoit să învăț și alte departamente. Îmi era greu să programez un robot care nu era construit bine. De aceea am învățat proiectare, partea aceasta de software, construcție și chiar și partea de PR.

R: Unde ai debutat în echipa de robotică?

A.C.: Am debutat la echipa Clever Core, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare. Ulterior, m-am mutat la echipa Exoros a Liceului Tehnologic „George Barițiu” pentru că am găsit un mediu mai prielnic, un spațiu mai mare și o echipă mai dedicată pentru a reuși să avem performanțe naționale și internaționale. Îmi place foarte mult aici, este o echipă deosebită. Momentan, suntem 11 membri înscriși oficial, eu sunt liderul echipei. Avem și 3 mentori, adică adulți care au grijă de noi, ne mai dau sfaturi, ne ajută cu idei și cu transportul la competiții. Mentorii sunt: Andrei Cioc, Dorin Sabou, ei sunt profesori la Liceul Tehnologic „George Barițiu”, Mihai Contraș, părinte, care ne-a ajutat foarte mult. De asemenea, mai avem un mentor care nu e înscris oficial. Andreea Topan care a ajutat la înființarea echipei. Ea a fost mentor acum 3 ani când s-a înființat echipa. Ne-a oferit spațiul pe care îl avem acum, este un spațiu al Primăriei Baia Mare, în Centrul Vechi. Tot acest spațiu ne este dat pentru a ne ține și robotul acolo.

R: Ați început anul în forță din punctul de vedere al conceperii unui robot. La ce ați lucrat de când a început anul școlar?

A.C.: De când a început anul școlar, planul nostru a fost să avem un robot funcțional. În paralel, echipa de PR a lucrat pe conceperea unor evenimente, organizarea de evenimente, relații cu alte echipe și întâlniri online. În timp ce proiectam și construiam robotul, am făcut întâlniri online cu circa 60 de echipe din 40 de țări. Pe lângă aceasta am avut și un impact local, făcând donații caritabile prin intermediul evenimentelor noastre, am ajutat echipele locale, prin sfaturi, idei, piese. Putem zice că i-am mentorat pe unii dintre ei. Avem o echipă în oraș la o competiție de robotică, la un nivel mai jos ca noi, este o echipă de First Lego, i-am ajutat și pe ei să își dezvolte un robot care să îndeplinească sarcinile din acest an. Ne-am implicat foarte mult și în partea aceasta de recrutări, am reușit să strângem 5 membri noi din clasa a IX-a, foarte pasionați pentru a putea să ne asigurăm continuitate echipei. De asemenea, am lucrat și pe robot. Am avut 3 versiuni. Prima versiune am proiectat-o. După ce am discutat cu mai multe echipe și am ascultat și punctul lor de vedere nu am mai vrut să construim, deoarece mi-am dat seama că poate fi îmbunătățită această variantă. Apoi am îmbunătățit varianta și am construit, cu ajutorul sponsorilor am reușit să achiziționăm piesele necesare. În 3 săptămâni am reușit să îl construim. Am trecut prin faza de prototipare și programare ca să aflăm ce defecte are robotul și să îl mai cârpim. După aceea, când am ajuns la un rezultat cât de cât acceptabil și ne-a plăcut, am zis că vrem să implementăm acele așa-zise cârpeli într-un robot nou și îmbunătățit. Așa am ajuns cu robotul final pe care îl avem aici. Este versiunea literată a roboților antecedenți.

R: Cu acest robot sunteți implicați și într-o competiție?

A.C.: Noi, de fapt suntem echipa Exoros 24310. Acesta este numărul internațional și participăm la competiția First Tech Challenge România, organizată și susținută de Asociația Nație prin Educație. Competiția, aflată la a zecea ediție de desfășurare în România, de peste 20 de ani se organizează internațional. Competiția se desfășoară asemeni unor meciuri, unor concursuri sportive, adică avem fazele locale, regionale, naționale și internaționale. În funcție de clasamentul la națională putem merge ori la mondială, ori la evenimente off season care sunt în alte țări, prin Europa, Asia sau America.

Etapa mondială se ține în Houston, în Texas, din câte știu începând din 16 aprilie, dar se schimbă în fiecare an. În următorii 5 ani va fi în aceeași hală extrem de mare unde se țin toate competițiile din cadrul First care ține și competiția First Tech Challenge. Toate trei competițiile își țin concursurile în aceeași perioadă, în aceeași hală. Noi participăm la etapele locale. Suntem în Liga de Nord a țării, trebuie să participăm la minimum 2 competiții. Să facem un clasament inițial, sperăm să avem un clasament cât mai mare, de aceea participăm la toate cele 5 competiții. Reprezintă meciuri oficiale, după aceea vom avea în 21-22 februarie, etapa regională la Bistrița, regionala de Nord, celelalte regionale sunt începând din prima săptămână a lunii februarie până în prima săptămână a lui martie. După etapa regională, din 27 de echipe se califică 7 sau 8. Vom avea etapa națională care începe în 15 martie. Și aceasta va dura 3 zile. După care aflăm cine merge mai departe. Se desfășoară la București.

R: Ați mai participat la alte competiții în afară de aceste concursuri?

A.C.: Echipa se focalizează strict pe această competiție. Am mai participat anul trecut la aceeași competiție. Mergem în fiecare an la aceeași competiție. Anul trecut am avut probleme majore electrice la regională și am ajuns doar până la etapa regională. Anul acesta am învățat din greșelile făcute anul trecut și dorim să ne îmbunătățim și să ajungem cât mai departe.

R: Ce ai învățat din această experiență în echipa de robotică? Ce abilități ți-ai dezvoltat?

A.C.: În cei 4 ani în care am participat la această competiție am ajuns să îmi dezvolt cam toate laturile, de la partea de programare și partea de proiectare pe care nu o știam inițial. Am învățat să proiectez roboți în softul folosit la nivel industrial, am învățat principii de mecanică, la nivel industrial și de software, am învățat și să vorbesc cu oamenii, să comunic, să fiu mai deschis, să organizez evenimente. Am învățat cum să am grijă de o echipă, să conduc o echipă.

R: Cam câte ore petreceți în cadrul echipei de robotică? Nu există riscul să neglijați unele materii școlare?

A.C.: Când suntem în perioada competițiilor în mare parte se mai întâmplă să ne mai cerem de la ultimele ore să mergem să lucrăm. Altfel echilibrăm destul de bine lucrurile. Noi avem un program de după ore până seara, la ora 20. Apoi mergem acasă și eventual mai lucrăm acolo. Încercăm să ne împărțim timpul și munca destul de bine ca să nu avem probleme și să nu rămânem în urmă nici cu școala, nici cu echipa.

R: Tu ai avut și o performanță școlară la Olimpiada de Inovare și Creație Digitală. Despre ce este vorba?

A.C.: Am participat în 2 ani la această olimpiadă, din partea echipei de robotică. Am creat în primul an, acum 3 ani, un software specializat pentru echipele de First Lego, pentru mișcarea autonomă a roboților. Am reușit să iau premiul al doilea din partea echipei la etapa națională a competiției. Anul trecut am venit cu o aplicație destinată echipelor de First Tech Challenge pentru organizarea de evenimente, un asistent cu comandă vocală care te ajută să îți planifici și să îți organizeze evenimentele. Ai detalii, poți să vorbești ca și pe WhatsApp, ai și funcție de chatting, ai funcție de IA. Totul este într-o platformă drăguță și intuitivă, ușor de utilizat. Cu aceasta am luat mențiune tot la națională.

R: De unde te inspiri să creezi astfel de modele de roboți?

A.C.: Noi discutăm cu alte echipe și vedem generații mai vechi, echipe din alte sezoane care au roboți. Tot timpul când suntem la competiții, vorbim cu alte echipe. Atunci putem avea ca un fel de bază de date noi, avem niște idei pe care le-au avut și alții și au funcționat. Le punem cap la cap și cu această experiență de 4 ani, ceilalți care se ocupă de proiectare au experiență de 2 ani, experiența face totul. Este o comunitate internațională unde echipele își prezintă și își arată conceptul de roboți sau roboții funcționali. Uitându-ne la ei putem lua părți care ne plac și să le aplicăm pe roboții noștri.

R: Cine te susține cel mai mult?

A.C.: Ne susțin foarte mult părinții, tot timpul îi lasă și pe ceilalți membri să stea mai multe ore pentru a lucra la roboți, să lipsească de acasă și să meargă la competiții.

R: Cum te ajută experiența din robotică în planurile tale de viitor?

A.C.: Robotica m-a făcut să decid pe ce ramură doresc să continui. Înainte de robotică mă gândeam în altă parte. Când am început să fac parte din competiția aceasta, mi-am dat seama că îmi place și că asta e ceea ce vreau și în viitor. Și atunci m-a ajutat să găsesc o facultate pe care vreau să o urmez și are legătură cu ce fac acum. Eu și mai mulți membri din echipă vrem să mergem la Politehnică, la inginerie industrială și robotică în București. Avem membri care au terminat anul trecut și au mers tot la Politehnică, dar în Cluj, la o facultate de proiectare 3D, pe baza diplomei pe care au câștigat-o la competiție. Sunt facultăți care admit pe bază de concurs sau de baza diplomelor primite în această competiție. Ele cumva merg mână în mână, au parteneriat cu organizatorii. Așa că noi, după ce terminăm această competiție, mergem la facultate, de obicei Politehnica are această facilitate.

R: De ce crezi că este important ca tinerii să se implice în inovarea digitală?

A.C.: Consider că este important ca mai mulți să se intereseze nu neapărat de această competiție, cea mai mare la nivel național, cu roboți mari și complecși. Cred că este foarte important pentru că avem nevoie de inovatori, de ingineri, de oameni care să gândească liber și creativ, să vină cu soluții unice la probleme. Competiția asta încearcă să ne facă, să găsim soluții unice și creative la aceeași problemă. Pe lângă aceasta, competiția în sine ne învață și cum să ne organizăm. Și aici ne împărțim sarcinile, lucrăm în echipă, ne organizăm.

Opinia unui alt membru din echipa de robotică „Exoros”

Andrei Bărbos este elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „George Barițiu” din Baia Mare, specializarea Automatizări, intensiv limba engleză. A venit la interviu împreună cu liderul echipei, Adrian Contraș, și cu un alt coleg de clasa a IX-a, de la același liceu, specializarea Telecomunicații, Darius Giurgiu. Andrei Bărbos spune că „prima oară când am venit la echipa de robotică, în prima zi, toți membrii m-au întâmpinat cu brațele deschise. A fost o atmosferă frumoasă, m-am simțit bine. Din prima zi am știut că vreau să muncesc, să ajung în această echipă. Adrian mă ajută la orice, la orice oră îi dau mesaj, îi spun că nu mă descurc cu ceva. În 2 minute îmi răspunde, mă ajută. Am învățat numeroase lucruri, am învățat să vorbesc cu oamenii, să fiu mai deschis la provocări, mă ajută să mă dezvolt nu doar pe plan profesional, cât și pe plan personal. Robotica îți dezvoltă diferite aptitudini de care nici nu știai că ai nevoie, dar într-un viitor nu foarte îndepărtat probabil că voi avea nevoie de ele”.