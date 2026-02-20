Când își deschide porțile noua fabrică de confecții textile din Târgu Lăpuș?

Veste bună pentru Țara Lăpușului. Noul angajator din orașul Târgu Lăpuș își deschide porțile fabricii cât de curând. Primarul urbei a făcut o vizită la unitatea firmei din capitală. „Am vizitat secția de confecții textile a grupului de firme Déjà Vu, din București. De luna viitoare, această unitate de producție va funcționa în Târgu Lăpuș, reprezentând primul investitor major din ultima perioadă care decide să dezvolte activități economice în orașul nostru. Déjà Vu Group of Companies are o cifră de afaceri consolidată de peste 41 milioane de lei în 2025 și va constitui un factor de stabilitate pentru comunitatea noastră. Mă bucur că discuțiile pe care le-am avut cu administratorul acestei companii în ultimele luni au o finalitate concretă pentru cetățeni și sunt convins că este doar începutul unei colaborări avantajoase pentru Țara Lăpușului”, a declarat Vlad Herman, primarul din Târgu Lăpuș. În urmă cu două săptămâni, timp de două zile, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș au avut loc interviurile pentru angajări în domeniul confecțiilor textile la această firmă, un pas important pentru dezvoltarea economică locală.