Cântec, joc și voie bună la ”Șezătoarea Găzdoaielor” din Chiuzbaia

Sâmbătă, 21 februarie, la ora 16.00, la Căminul Cultural din Chiuzbaia va fi cântec, joc și voie bună la ”Șezătoarea Găzdoaielor”. Drumul lânii va fi evocat de la oi până la gube, cergi, sfetere, ciorapi, obrăzare. Gazdele înv. Anuca Avram și Găzdoaiele vă vor primi și ospăta așa cum se cuvine. ”Dragu-mi-i la șezătoare/ La găzdoaia cea din vale/ Anuca Avram ne primește…/ Și bine ne omenește/ Cu pancove rumenite/ Și plăcinte aburite…/ Cu horinca, ceea mai bună…/ Să fim toți cu voie bună”, sună invitația organizatorilor.