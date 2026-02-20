Măsurile de austeritate anunțate de Guvern nu vor afecta activitatea din spitale, sunt de părere sindicaliștii din Sănătate. Conducerea Sanitas Maramureș spune că, la nivelul județului nostru, inclusiv spitalele mici stau mult mai bine la capitolul angajați față de acum 10 ani, spre exemplu. Nu doar salariile mai mari atrag specialiștii, ci și dotările făcute de multe unități spitalicești.

„Putem să confirmăm că, dacă acum 10 ani aveam o penurie extrem de mare de cadre medicale, în special de medici, dar și de asistenți medicali, după măsurile luate de guvern în 2017 și 2018 lucrurile s-au mai stabilizat. Au început angajările în sistemul public să fie atractive, să vină specialiști. Nu putem să ne plângem de lipsă de specialiști, poate de calitatea unora, dar nu de numărul lor. Personal avem cam în toate unitățile, inclusiv în cele mici. Dacă în urmă cu 10 ani, spitale precum Vișeu ofereau locuință gratuită, prime de instalare lunar, le dubla salariul medicilor și tot nu veneau specialiștii, astăzi specialiștii vin pentru că este alt spital. Asta confirmă că unul dintre cele mai importante motive pentru exod nu era neapărat salarizarea proastă. Condițiile de muncă au avut prioritate în alegerea unui loc de muncă a tinerilor specialiști. După ce faci facultatea și rezidențiatul într-un centru universitar este greu să te descurci și să faci minuni într-un loc unde nu ai acele dotări”, a declarat Mircea Ciocan, președintele Sanitas Maramureș.