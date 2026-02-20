Prefectul județului vrea simplificarea taxării pentru produsele tradiționale

Deși s-au purtat de nenumărate ori discuții despre promovarea autenticității în Maramureș, problema e departe de a fi rezolvată. Prea puțini oameni ai satelor mai țin cont de arhitectura tradițională atunci când își construiesc gospodării, iar la tarabele din piețe găsești multe chinezării.

Prefectul Județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, a poposit zilele trecute la Săpânța și a readus în atenția publică necesitatea ca meșterii populari să fie încurajați să creeze obiecte autentice.

„Nu vreau ca Maramureșul să devină o vitrină de suveniruri. Vreau să fie un loc din care turistul pleacă acasă cu o poveste adevărată și cu un produs făcut de mâna unui om și nu într-o fabrică aflată la mii de kilometri distanță. M-am oprit zilele trecute la Săpânța, lângă Cimitirul Vesel, unde întâlnești atât meșteri care duc mai departe tradițiile, dar vezi și tarabe cu produse fără legătură cu spiritul locului, care sufocă autenticitatea”, a afirmat prefectul Județului Maramureș, Florian Sălăjeanu.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu spune că va aduce la o masă a dialogului meșterii populari și reprezentanții tuturor instituțiilor care reglementează comerțul.

„Adevărul este că meșterii populari din Săpânța ori de altundeva din Maramureș trebuie ajutați să poată munci în mod cinstit și să nu stea cu teamă de amenzi în timp ce încearcă să vândă o sticlă de pălincă, un borcan de dulceață sau o ie cusută de mână. Trebuie să găsim soluții, nu să pasăm responsabilitățile dintr-o parte în alta. Cred că se poate face asta printr-o simplificare a taxării și prin relaxarea normelor de vânzare a produselor tradiționale de cămară sau artizanale. Știu că merită să facem acest pas pentru a apăra Maramureșul autentic”, a adăugat prefectul Maramureșului.