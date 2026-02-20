Primarul din Baia Mare, cu ochii pe Poliția Locală

Poliția Locală Baia Mare a făcut progrese, ca instituție, în ultimul an, însă tot mai sunt multe de îmbunătățit. Asta a fost concluzia desprinsă de edilul municipiului la bilanțul instituției, prezentat zilele trecute.

„Am participat la prezentarea raportului de activitate al Direcției Poliția Locală pentru anul 2025 de către domnul director general Marius Velea, să vedem exact ce s-a făcut bine în ultimul an, unde se văd progrese și ce anume avem de îmbunătățit. După cum am spus, există progrese, fapt care mă mulțumește. Dar există cu siguranță loc de mai bine și sunt convins că, dacă este voință, se poate. Avem un oraș în plină dezvoltare, iar așteptările cetățenilor sunt ca ordinea și siguranța să țină pasul cu acest ritm. Avem nevoie de o Poliție Locală mai bine pregătită, mai vizibilă în cartiere și printre cetățeni. Dar în special avem nevoie de polițiști locali care să inspire cetățenilor încredere. Cred că se poate, iar îmbunătățirile din ultimul an sunt o dovadă în acest sens”, a spus primarul Doru Dăncuș.