Reluarea lucrărilor și restricționarea traficului rutier prin PTF Sighetu Marmației

Poliția de frontieră Sighetu Marmației informează că, în urma notificării transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), se reiau lucrările la calea de rulare și trotuare ale podului istoric peste Tisa.

Podul asigură legătura rutieră dintre România și Ucraina. Pe timpul lucrărilor sunt menținute restricțiile de circulație. Astfel, până în data de 3.04.2026, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-16.00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației este restricționat pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. De menționat este și faptul că traficul pietonal nu este afectat. „Recomandăm participanților la trafic să își planifice din timp deplasările”, a mai precizat Poliția de Frontieră Sighetu Marmației. Traficul greu peste podul istoric va fi preluat odată cu deschiderea noului punct internațional de trecere a frontierei și a Biroului Vamal de Frontieră Sighetu Marmației, România – Bila Țerkva, Ucraina. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind deschiderea lui. Este un demers important pentru consolidarea cooperării transfrontaliere și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate dintre cele două state. Deschiderea unui nou punct de trecere rutier, destinat traficului internațional de persoane și mărfuri, va contribui la stimularea schimburilor comerciale, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă și creșterea mobilității în zona de frontieră, având un impact pozitiv asupra dezvoltării județului Maramureș și a potențialului economic și turistic al regiunii. În aceste condiții, punctul actual de trecere a frontierei ar urma să rămână doar pietonal. Comuni­tă­țile locale de pe cele două maluri ale Tisei nu sunt însă de acord cu acest aspect, exprimându-și public nemulțumirea.