12 băimăreni amendați anul trecut, pentru că au încurajat cerșetoria

În condițiile în care încurajarea cerșetoriei se sancționează în Baia Mare, polițiștii locali au stat cu ochii și pe cetățeni, pentru a vedea dacă respectă legea. Câteva zeci de persoane au fost sancționate, pentru că au dat bani sau diverse bunuri cerșetorilor, iar 12 dintre aceștia s-au ales și cu amenzi.

„Pentru diminuarea factorilor care întrețin fenomenul cerșetoriei, Poliția Locală Baia Mare a aplicat prevederile HCL nr. 378/2024,cap. III, pct. 22, de aprobare a modificării HCL 528/2022 privind stabilirea sanc­țiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare, unde au fost incluse sancțiuni pentru persoanele care încurajează cerșetoria prin oferirea de foloase materiale. În acest sens, au fost întocmite 51 de procese-verbale, dintre care 39 cu avertisment scris și 12 cu amendă, în cuantum total de 7.500 lei, majoritatea faptelor fiind constatate cu sprijinul sistemului de supraveghere video al municipiului”, au declarat reprezentanții Poliției Locale Baia Mare. Dacă în cazul cerșetorilor amendați de poliție, amenzile rămân adesea nerecuperate, nu credem că băimărenii sancționați au scăpat la fel de ieftin.