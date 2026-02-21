Colegiul Prefectural s-a mutat în…. teritoriu

Săptămâna aceasta, la Centrul Multifunc­țional din Seini, a avut loc ședința Colegiului Prefectural al Județului Maramureș, un eveniment important dedicat coordonării activității instituțiilor publice și consolidării colaborării interinstituționale.

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai serviciilor deconcentrate și ai administrației publice locale, fiind un prilej de analiză a proiectelor aflate în derulare, de identificare a soluțiilor pentru provocările actuale și de stabilire a direcțiilor de acțiune pentru perioada următoare. ”Organizarea acestei ședințe, la Centrul Multifuncțional din Seini, subliniază deschiderea că­tre comunitate și dorința de a aduce administrația mai aproape de cetățeni”, a spus Gabriela Tulbure, primarul orașului.