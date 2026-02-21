Confruntare pentru Europa

CSM Vaslui – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare joacă în etapa 14 a Ligii Zimbrilor la CSM Vaslui, adversar aflat în luptă directă pentru o poziție europeană. Disputa dintre cele două este programată pentru duminică, 22 februarie, începând cu ora 18.00.

CSM Vaslui este una dintre surprizele plăcute ale actualei stagiuni, echipă care are un parcurs excelent până în acest moment și se situează pe locul 4, cu 15 puncte, dar cu golaveraj negativ, -1.

Minaur poate face însă rocada în cazul unui succes în Moldova, actualmente formația noastră regăsindu-se pe poziția 6, cu 13 puncte, de altfel unde băimărenii își propun să și ajungă, pe loc european. Începutul de an a debutat ideal pentru echipa noastră, cu trei victorii, două în campionat și calificarea în Final Fourul Cupei României, semn că Minaur traversează o formă excelentă, care ne dorim să dureze o perioadă cât mai lungă.

Meciul dintre CSM Vaslui și CS Minaur Baia Mare va fi arbitrat de bucureștenii I. Cazan și G. Suliman, iar observator FRH este M. Brumaru din Vrancea.

Program etapa 14

Duminică, 22 februarie: CSM Constanța – CS Dinamo București (ora 17.30); SCM Politehnica Timișoara – CSU Suceava (ora 17.30, Pro Arena); CS Universitatea Cluj – AHC Potaissa Turda (ora 18.00); CSM Vaslui – CS Minaur Baia Mare (ora 18.00). CSM București stă.

În devans: ACS HC Buzău – CSM Sighișoara 38-29.