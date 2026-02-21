Dragobete în cântec şi tradiţii

Teatrul Municipal Baia Mare şi Centrul Culturii Tradiţionale Maramureş organizează în 24 februarie, de la ora 18, un spectacol dedicat sărbătorii de Dragobete. „Sărbătoare cu rădăcini adânci în vremea dacilor, Dragobetele a aprins din vechime ima­ginația și inimile românilor.

De la ritualurile cu busuioc pus sub pernă, la obiceiul fetelor nemăritate de a strânge „zăpada zânelor”, până la sărutul oferit fetei iubite – gest considerat odinioară echivalentul unei logodne – această zi celebra iubirea și renașterea naturii”.

Spiritul acestei sărbători prinde glas în spectacolul „Dragobete în cântec și tradiții”, realizat de către Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș și Teatrul Municipal Baia Mare.

Publicul se va putea bucura de momentele artistice muzicale, de recitaluri de pian și de poezie. În cadrul spectacolului, va fi lansată revista „Memoria Ethnologica” nr. 96-97-98-99, prezentată de conf. univ. dr. Delia Suiogan și lect. univ. dr. Natalia Lazăr.

Momentele artistice vor fi susţinute de: clasele „canto muzică ușoară” și „canto popular” – Școala Populară de Artă din cadrul C.J.C.P.C.T „Liviu Borlan” Maramureș, Orchestra „Liviu Borlan”. Elevi de la Şcoala de Arte Satu Mare vor cânta la pian. În spectacol sunt incluse şi un recital al contratenorului Romeo Cornelius, precum şi un recital de poezie cu Diana Podăreanu, Mihaela Popan (profesor Colegiul Național „Mihai Eminescu”). Spectacolul se joacă la Sala Teatrului de Păpuși și durează 90 de minute. Prețul biletului: 15 lei. Informații și rezervări la telefon: 0736216437.