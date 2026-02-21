În Mocira s-a inaugurat noul centru destinat copiilor

Primăria Recea a mai finalizat o investiție importantă pentru viitorul comunei: copiii. Mai ales pentru cei aflați în risc de abandon. Astfel, administrația locală a transformat fosta școală din Mocira într-un loc modern în care cei mici să se simtă în siguranță.

”Clădirea școlii de la Mocira a fost din nou plină de copii. De această dată sub denumirea de Centru pentru copii cu risc de abandon, denumirea proiectului prin care a fost reabilitată clădirea și denumire sub care va trebui să funcționeze 5 ani de acum înainte. Țelul nostru, al întregii comunități, este de a aduce din nou școala la Mocira, de a înființa clasă pregătitoare și a simplifica viața părinților și a copiilor. Copiii de la grădinițele și școlile din Comuna Recea beneficiază de transport cu microbuzele școlare, masă caldă, programul cornul și laptele, acces la bazinul de înot gratuit în orele de sport și cu reducere de 50% în afara programului școlar. Condițiile din clasele noastre sunt mai bune decât la multe alte grădinițe și școli”, a explicat Alexandru Ardelean, primarul comunei.