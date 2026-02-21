Moment festiv la APIA Maramureș: 20 de ani de existență

APIA Maramureș a ajuns la ”cota 20”. Adică două decenii de funcționare în slujba fermierilor maramureșeni. Nu a fost un drum ușor, dar rezultatele se văd în conturile beneficiarilor. Evenimentul a fost marcat în Comuna Valea Chioarului, printr-o conferință la care au participat oficialități județene, primari din Țara Chioarului, dar și angajați ai instituției.

”Sunt 20 de ani de când am pornit efectiv la drum. Sunt 20 de ani de stabilitate pentru agricultura maramureșeană și tot atâția ani de încredere construită prin fapte. În spatele fiecărei ferme care merge mai departe, în spatele fiecărei investiții realizate, în spatele fiecărei plăți făcute la timp, există o echipă care lucrează cu responsabilitate și rigoare: APIA Maramureș”, a spus Florin Urs, directorul executiv al APIA. Peste 60 de milioane de euro au fost autorizate la plată doar în Campania 2024–2025 pentru mai mult de 30.000 de fermieri din județ, ceea ce nu reprezintă doar o statistică, ci reprezintă siguranță pentru familii și continuitate în mediul rural. În cei 20 de ani de activitate, prin APIA Maramureș a ajuns în conturile fermierilor un total de un miliard de euro.