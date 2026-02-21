Vrem doar să ne calificăm!

Motherson Mosonmagyaróvári KC – CS Minaur Baia Mare

Meci de totul sau nimic sâmbătă, 21 februarie, pentru CS Minaur Baia Mare, în deplasarea de la Motherson Mosonmagyaróvári KC, confruntare care va debuta la ora 17.00 în UFM Aréna. Întâlnirea din ultima rundă a Grupei A va fi transmisă în direct la Digi Sport 3.

Motherson Mosonmagyaróvári KC și CS Minaur Baia Mare păstrează șanse reale de calificare, însă accederea lor în sferturile European League depinde de mai mulți factori. Formația maghiară are posibilitatea să facă pasul în faza următoare în situația în care câștigă sau remizează, însă la egal Thuringer trebuie să piardă la Larvik.

Minaur are însă la dispoziție mai multe variante. Dacă pierde, trebuie să o facă și Thuringer în Norvegia. Dacă obține un egal nu mai depinde absolut deloc de rezultatul celuilalt meci, iar dacă învinge în Ungaria încheie grupa pe prima poziție, urmând să joace în sferturile de finală cu locul 2 din Grupa B.

Partida va fi arbitrată de olandezii Ruud Geraets și Paul Geraets, iar delegat EHF va fi Ana Diez-Fernandez din Spania.

Lotul echipei Motherson Mosonmagyaróvári KC

Portari: 12. Barbara Elisabeth Arenhart, 61. Csatlós Csenge Gyongyvér, 71. Melanie Halter, 42. Szofi Viktória Horváth

Extremă stânga: 34. Anita Kazai, 66. Zsófia Zsuzsanna Stranigg

Inter stînga: 8. Bevelyn Eghianruwa, 44. Mari Plamenova Tomova

Centru: 17. Anna Kukely, 9. Fruzsina Száraz, 2. Eszter Tóth, 96. Gabriella Tóth

Inter dreapta: 14. Katarina Dzaferovic, 45. Noémi Háfra, 21. Petra Péter, 13. Laetitia Quist

Extremă dreapta: 7. Laura Falusi-Udvardi, 25. Bodza Zsuzsanna Megyeri, 27. Dorottya Molnár

Pivot: 10. Andrijana Tatar, 36. Fanny Tyiskov-Helembai, 22. Pipy Wolfs (Olanda)

Oficiali: Dragan Adzic (principal), Ferenc Stranigg (secund), Nagy Levente Péter (portari), Edit Benkovics (fizioterapeut), Doka István (maseur)

Lotul echipei CS Minaur Baia Mare

Portar: 53. Yuliya Dumanska, 16. Clara Beatrice Preda, 85. Daria Maria Tocaciu

Extremă stânga: 21. Fie Woller, 15. Denisa Roxana Romaniuc

Inter stânga: 13. Maria Gomes de Costa, 6. Emilia Anna Galinska, 24. Maria Ioana Groșan

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși, 4. Sorina Florentina Brîndușa, 5. Cristina Maria Hrihor, 33. Amelia Julia Lund­back, 84. Dziyana Ilyna, 8. Teodora Lavinia Damian

Inter dreapta: 28. Nikoletta Papp, 14. Mălina Maria Avădanei, 99. Anca Georgiana Mițicuș

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro, 25. Eliza Florentina Lăcusteanu

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome, 17. Andriyana Naumenko

Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Programul jocurilor din grupă

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur 26-28; Moson – Thuringer 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson 34-28; Thuringer – Larvik 36-33

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur 33-32; Moson – Larvik 31-22

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer 28-24: Larvik – Moson 26-27

Etapa 5: CS Minaur – Larvik 28-31; Thuringer – Moson 34-24

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, ora 17.00); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, ora 17.00)