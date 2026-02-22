Final de drum în European League!

• Motherson Mosonmagyaróvári KC – CS Minaur Baia Mare 28-26 (13-10) •

Povestea frumoasă în European League a ajuns la final. CS Minaur Baia Mare a pierdut meciul din ultima etapă a Grupei A, din deplasare, cu Mosonmagyaróvári KC, scor 28-26 (13-10), și a ratat calificarea în sferturile competiției.

O calificare irosită doar pe mâna noastră, datorită unor evoluții modeste în ultimele două runde, acasă cu Larvik și acum, după ce am fost în fruntea grupei timp de patru etape. Probabil că presiunea calificării, în condițiile în care Minaur pornea ca outsider în această grupă, și-a spus cuvântul în cele două jocuri, presărate cu multe greșeli.

Minaur nu a condus absolut niciodată în decisivul din Ungaria, jocul fiind controlat de către maghiare pe tot parcursul celor 60 de minute. Gazdele au condus cu 3-1 (6), 6-2 (10), dar Minaur a dat impresia că poate reveni în momentul apropierii la o singură lungime – 6-5 (13). Motherson s-a desprins iarăși la trei goluri, 9-6 (15), ca mai apoi diferența să crească la plus cinci – 12-7 (24). Totuși, distanța dintre cele două combatante este de trei goluri la mijlocul întâlnirii – 13-10, existând premisele unei părți secunde mai promițătoare, în care trebuia să recuperăm dezavantajul produs în prima parte.

Din păcate, nu se reglează nimic din ce am făcut greșit în primele 30 de minute, și Motherson este la cârma partidei și în partea secundă, menținând tot timpul un avantaj de trei, patru sau cinci goluri. Mai mult, diferența crește și mai semnificativ în ultimele zece minute – 24-17 (51), semn că accederea în sferturi era compromisă, mai ales că Thuringer făcea legea în disputa de la Larvik. Există totuși o răbufnire de orgoliu, păstrând suspansul până la ultimul fluier. Cu trei minute înainte de final, când tabela indica 27-22, Minaur reacționează ca o echipă cu pretenții și înscrie trei goluri consecutive, iar cu un minut înainte de final mai sunt de recuperat două goluri – 27-25. Doar că a fost prea târziu, fiindcă Motherson câștigă cu 28-26 și se califică de pe poziția secundă, alături de Thuringer, în sferturile European League. Din mare favorită la calificare, am devenit marea perdantă a grupei A. Măcar să în­vă­țăm din greșeli… Hai, Minaur!

UFM Arena din Magyarovar. Spectatori, aproximativ 1.000 spectatori (cca 30 din Baia Mare). Arbitri: Ruud Geraets și Paul Geraets (Olanda). Delegat EHF: Ana Diez-Fernandez (Spania). Aruncări de la 7 m: 3-4 (transformate: 2-3; au ratat: G. Toth, respectiv Spugnini). Minute de eliminare: 6-2.

Motherson: Arenhart (9 intervenții, a marcat un gol), Gyongyvér, Halter – Tóth 3, Quist 2, Falusi-Udvardi 2, Tatar 2, Kukely 5, Péter, Wolfs 2, Molnár, Kazai 1, Plamenova Tomova 3, Háfra, Stranigg 4 (2 din 7 m), Tóth 3. Oficiali: Dragan Adzic, Ferenc Stranigg, Nagy Levente Péter, Edit Benkovics, Doka István.

CS Minaur: Y. Dumanska (16 intervenții, a apărat un 7 m), Preda (nu a jucat) – Ianăși (nu a jucat), Galinska, Damian 2 (2 din 7 m), Quintino Ribeiro 1, Gomes da Costa 3, Romaniuc (nu a jucat), Naumenko (nu a jucat), Woller (nu a jucat), Lăcusteanu (nu a jucat), Papp 2, Lundback 7, Ilyna 4, Spugnini 7 (1 din 7m), Mițicuș. Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop.