Minaur a pierdut ultimul test

Echipa de Liga 3 CS Minaur Baia Mare a disputat, vineri, ultimul test al iernii, cu Unirea Dej, adversar și în Seria 8. Derulat pe terenul din Ferneziu, amicalul s-a încheiat cu victoria oaspeților – 0-2, după ce la pauză cele două formații se aflau la egalitate.

Antrenorul Romulus Buia a folosit „11-le” cu care probabil va aborda și primul joc oficial, în care s-au regăsit nu mai puțin de 6 jucători: Began – Covaci, Mondragon, Lazăr, Mureșan, Fofana, Krausz, Dogănoiu, Bădici, Ciocan, Tincău. CS Minaur joacă primul meci oficial vineri, 27 februarie, de la ora 14.00, în deplasare, cu Lotus Băile Felix.