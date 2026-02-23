Aproape 9.000 de tineri, implicați în taberele, derulate în Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului

Anul trecut, în cuprinsul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului, au avut loc 138 de tabere și scoli de vară la care au luat parte 8.890 de tineri participanți.

„Ne-am bucurat să aflăm de la sectorul teologic-educațional și activități cu tineretul, că au fost 140 de tabere, la care au participat peste 8.000 de tineri și 1.100 de voluntari. Este o activitate foarte dinamică aceasta și cea mai eficientă. Taberele sunt, pot să spun cu convingere, mai importante decât reuniunile solemne cu tinerii la nivel regional sau național, care țin o zi sau două, dar care nu au un impact atât de mare ca taberele cu 50 sau cel mult 100 de copii, coordonate de preoți, care adună mai multe parohii și organizează o tabără cu un program prestabilit. Pe de-o parte, sunt mai puțini, pe de altă parte, sunt mai aproape de păstori și de voluntarii care ajută preoții în organizarea taberelor”, a punctat Preasfințitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului.