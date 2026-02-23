Cum să folosești statisticile în timp real pentru pariuri live

Indiferent de modul în care joci la pariuri, este recomandat să o faci cât mai informat. Atunci când mizezi live, scenariul ideal este cel în care urmărești meciul la TV sau prin streaming. Din păcate, sunt situații în care acest lucru nu se poate. Din acest motiv, agențiile de pariuri furnizează statistici live pe care utilizatorii le pot folosi pentru a-și face o idee despre cum se desfășoară lucrurile.

Agențiile de pariuri folosesc serviciile unor companii de renume din domeniu pentru a prezenta, în timp real, informații despre desfășurarea evenimentelor sportive incluse în oferta LIVE. De la an la an putem simți îmbunătățiri și din acest punct de vedere, deoarece agențiile încearcă să ofere servicii mai bune și informații mai solide jucătorilor care doresc să mizeze LIVE.

Chiar și în cazul meciurilor care nu sunt transmise prin live streaming, jucătorii pot vedea pe ecran desfășurarea evenimentelor într-un format interactiv. În același timp, ei au acces la statistici actualizate în timp real, în așa fel încât să aibă un bagaj de informații cât mai mare. NetBet Sport (L1160651W000195 ONJN, 18+, Fii Responsabil) este unul dintre operatorii care oferă jucătorilor statistici detaliate pentru evenimentele live, iar principalele tipuri de statistici oferite în timp real sunt:

Șuturi pe poartă, Șuturi pe lângă poartă

Lovituri de colț

Posesie, Media minutelor în atac

Atacuri periculoase, Lovituri libere, Offside-uri

Degajări, Intervenții defensive, Auturi

Accidentări, Faulturi

După cum se poate observa, statisticile sunt detaliate și sunt concepute în așa fel încât jucătorii să își facă o idee clară asupra modului în care se desfășoară meciul respectiv. Când vezi că o echipă are posesie de 65%, că raportul șuturilor este 8-1 și că are numeroase atacuri periculoase, îți poți face o idee clară asupra modului în care se desfășoară meciul respectiv, chiar dacă nu îl vezi la TV sau pe o platformă de streaming. Desigur, nu înseamnă că statisticile favorabile vor garanta câștiguri – acest lucru este întotdeauna imposibil, dar măcar îți faci o idee și poți miza mai informat.

În același timp, statistici utile sunt și cele legate de lovituri libere, faulturi și intervenții defensive. Cu ajutorul lor îți poți da seama dacă meciul este dur și sunt șanse ca arbitrul să acorde cartonașe. Atunci când mizezi pe cartonașe, e bine să ții cont de statistici. E lesne de înțeles că, pe măsură ce numărul de faulturi crește, pe atât cresc și șansele teoretice ca arbitrul să acorde mai multe cartonașe.

Sunt și statistici care nu te ajută?

Statisticile pe auturi nu au o relevanță atât de mare. Deși unele agenții de pariuri includ în oferta live selecții pe următoarea acțiune din meci (aut, fault, corner, gol), realitatea este că este greu să mizezi informat pe o asemenea selecție și că, de cele mai multe ori, va fi vorba doar de noroc. E imposibil să știi, pe baza informațiilor și a statisticilor, dacă mingea va ieși în aut la următoarea fază sau se va dicta fault. Tocmai din acest motiv, statisticile pe auturi nu sunt chiar atât de importante.

În schimb, celelalte statistici chiar te pot ajuta să mizezi mai informat. Ține cont că statisticile nu sunt o garanție a rezultatelor favorabile, motiv pentru care ar trebui să mizezi echilibrat și responsabil. În sport se văd adesea surprize și o echipă care a învins de 10 ori în ultimele 10 partide poate oricând să piardă. Din acest motiv, nu uita regula de aur: responsabilitatea și distracția trebuie să primeze și nu are sens să îți stabilești obiective financiare.