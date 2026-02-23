În Baia Mare, noi eco-insule digitalizate, puse în funcțiune

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând de luni, 23 februarie 2026, vor fi operaționalizate 19 eco-insule digitalizate. Eco-insulele digitalizate pot fi utilizate doar cu cartelă sau prin aplicația mobilă (după activare).

În perioada următoare, recipientele tradiționale vor fi eliminate de către operatorul de salubrizare, astfel încât depozitarea deșeurilor va fi posibilă doar în cadrul celor 19 eco-insule digitalizate. Cetățenii care nu dețin cartelă sunt rugați să se prezinte la Serviciul de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, pentru ridicarea acesteia. Cartelele se eliberează pe baza actului de identitate, iar la momentul ridicării, cetățenii vor primi și codul necesar pentru activarea aplicației pe telefonul mobil, cod care permite utilizarea sistemului (deblocarea ușilor/ cuvei). Aplicația pentru telefon „Techbolide WeCollect” poate fi instalată atât pe telefoanele cu sistem de operare iOS, cât și pe cele cu Android, însă doar după obținerea cartelei fizice. În acel moment, veți primi din partea operatorului din cadrul Primăriei un cod de activare care vă oferă acces exclusiv la eco-insulele arondate locuinței dumneavoastră. În cazul în care eco-insulele nu funcționează sau cartela afișează erori, cetățenii sunt rugați să apeleze Dispeceratul Poliției Locale Baia Mare, la numărul 0372 702 702.

Lista celor 19 eco-insule digitalizate operaționalizate