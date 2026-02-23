Moare, dar nu se predă! Baia Mare înconjurat de poluatori, dar bine mersi

Ne-au atras atenția două situații recente, drept pentru care am revenit asupra „aplicării” asupra noastră, a băimărenilor și a celor ce locuiesc în jur. Unu la mână: încă nu s-a refăcut legea Zoicaș a reducerii perioadei de muncă pentru cei ce au trăit și lucrat în zone foarte poluate. Parlamentarii au anulat legea, cu promisiunea că revin și extind aria, corect de altfel, cea mai mare parte a sătenilor de la 20-30 km în jurul orașului lucrau tot aici. Apoi, ne-a surprins „inițiativa” REMIN de a cere o sumă frumoasă Guvernului pentru a analiza sterilul din halde și iazuri și a-l valorifica. Ceea ce suna foarte bine… încă de acum 25 de ani!

Așa că am reaminti celor de mai sus, parlamentari lascivi și oficiali ce ne cred ușor tâmpiți, realitățile: Baia Mare e un oraș poluat din toate punctele cardinale. Fără milă. Iar faptul că am/ați văzut rațe sălbatice, castor, egrete, pe Săsar, da, sună bine-fain-mândru, dar nu e din cauza curățeniei absolute ci a adaptabilității lor! Nu ne credeți? Atașăm poze cu rațe sălbatice pe iaz de steril, cu castori printre gunoaie și PET-uri, în defileul Lăpușului, ba cu rosături de castori pe Craica cea înțelenită de gunoaie! Prin urmare, am refăcut traseul circuitului în jurul Băii Mari. Să vedem cum stăm la timpul prezent. La Vest, avem cele trei iazuri de la Bozânta Mare-Sat Săsar. Unul al Romaltyn, cel cu accidentul ecologic. Două mai vechi, ale Reminului, unul autoecologizat și cu viață, de la căprioare la motocicliști enduro, celălalt cu lac cu stuf dea­supra, din cauza înfundării scurgerilor de odinioară. Acest al treilea iaz e „cu cântec”: are 130 de hectare și este cel mai întins iaz de gen din România! După insistențe, adrese cu zecile, s-a decis ecologizarea celui de la Tăuți-Baia Sprie, oricum început odinioară și tot în zonă locuită. Foarte bine. Și cu suprafață mai mică… Primarul din Tăuții Măgherăuș, Dumitru Marinescu, ne spune că a montat senzori de detecție pentru praful de steril ce se ridică an de an, pentru a afla valorile. În aceeași zonă, mineritul mai oferă un prinos, apele de mină ce sunt adunate toate spre Valea Roșie din Băița și curg la vale nestingherite de cei doi oameni ce aruncă saci de var în amonte de stația de epurare nefolosită.

La Nord, din păcate, deși sunt Carpații, avem alte surse de poluare. Ape uzate de la foste mine, cum e scurgerea roșie (să nu dezvoltăm și să ne punem imaginația la treabă… cum avem faima de oraș cu erecție, pârâul de pe strada Nucului ar putea fi lejer ciclul orașului…). Alte ape uzate vin din Ferneziu, de la fostul combinat de prelucrare a plumbului unde nu, deocamdată nu se lucrează, dar scurgerile de ape uzate continuă să curgă în Firiza, apoi în Săsar, cu mizerii cu tot. La Est avem Baia Sprie, alt oraș poluat masiv de minerit, cu halde, iazuri, ape de mină. Da, autoritatea locală de acolo a populat Săsarul cu pește, probabil cauza apariției în aval a egretelor, rațelor, cormoranilor. Dar poluarea există, vezi halda imensă din Tăuți. În fine, la Sud avem altfel de poluare, depozitul de gunoi care trebuia să fi dispărut până acum, de la Italsofa, cu tot cu apele uzate. „Apele uzate din gropile de gunoi (levigat) reprezintă un lichid toxic rezultat prin infiltrarea apei de ploaie sau a umidității proprii a deșeurilor prin masa de gunoi. Acestea conțin concentrații mari de poluanți organici, metale grele, amoniac și săruri, fiind o sursă majoră de poluare a apelor subterane și de suprafață. Tratarea lor este strict necesară înainte de deversare”. Dar și pârâul Craica, cel calamitat de vecinătatea cu cartierul de bidonville. Evident, nu toate relele ni le fac alții. Pe câmpul ce străjuiește centura actuală a Băii Mari, ani la rând, se aruncau și se aruncă gunoaie, se ardeau deșeuri spitalicești, se ducea moloz. Craica primește și prinos industrial, de la fabrici, nu doar de la romi, ca să fim corecți până la capăt, dar e singura noastră industrie mai de Doamne ajută, așa că tăcem frumos…

Vă reamintim: Baia Mare a fost și este în topul celor mai poluate orașe din România și a fost cunoscut ca al doilea oraș ca nivel de poluare din Europa, la concurență doar cu Copșa Mică. Și am ținut să precizăm toate cele de mai sus înainte să înverzească natura, să ascundă gunoaiele, să vedem panseluțe în giratorii, să ne dăm iar orașul cu cerul senin – inspirație pentru Școala de pictură băimăreană…