Nu a fost an turistic rău în Ocna Șugatag, în ciuda previziunilor

Deși e perioadă de respiro, ofertanții de turism și autoritățile din Ocna Șugatag trag linie. N-a fost rău… Sunt 168 de pensiuni acreditate în comuna turistică, plus patru puncte gastronomice. De Crăciun, la Breb a fost 100% ocupat, în Ocna Șugatag doar 75%. De Revelion, invers, Ocna plin iar la Breb cam 90%. O mutație interesantă e venirea schiorilor de la Cavnic, pe timp de iarnă, ce se cazează aici și merg la schi. Încă o veste bună vine de la suplimentarea rețelei de apă cu surse noi, în primăvară e gata rețeaua, cu tot cu stație de tratare, ne spune primarul Ioan Oanea.