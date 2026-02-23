Premiul I pentru elevii de la Liceul „Bogdan Vodă” Vișeu de Sus, la un concurs de prim ajutor

Elevii Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus au reușit să se claseze pe locul I la concursul de prim ajutor din cadrul proiectului transfrontalier CommunitAid. La competiție au participat elevii Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, coordonați de profesor Alina Ruscovan, alături de elevii Liceului Borșa.

Elevii vișeueni s-au remarcat prin seriozitate, implicare și o foarte bună pregătire. Concursul a inclus probe teoretice și practice, menite să evalueze capacitatea elevilor de a interveni corect și eficient în situații de urgență. În ultimele trei luni, proiectulCommunitAid, finanțat prin Programul HUSKROUA a contribuit la amenajarea a trei centre de formare în acordarea primului ajutor, la liceele din Borșa, Sighetu Marmației și la sediul Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș. Totodată, peste 1000 de elevi au fost instruiți în tehnici esențiale de prim ajutor, au fost dotate cabinetele medicale din 10 unități de învățământ, iar pentru sprijinirea activităților a fost achiziționat un microbuz destinat centrelor de formare. În această perioadă, cele trei centre găzduiesc concursuri dedicate elevilor care au parcurs programul de instruire, oferindu-le oportunitatea de a-și testa cunoștințele teoretice și abilitățile practice. Un astfel de concurs s-a desfășurat la Centrul de formare în acordarea primului ajutor de la Liceul Borșa, în prezența unei echipe de medici din Cluj-Napoca.