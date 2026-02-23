Raluca Brata are nevoie urgentă de sânge

Reprezentanții Primăriei Baia Mare au lansat un apel de ajutor pentru una din colegele lor, care are nevoie urgentă de sânge.

„În astfel de momente, solidaritatea face diferența. Este necesară grupa AB IV pozitiv, iar sângele trebuie direcționat către Spitalul Regina Maria din Cluj-Napoca. Se poate dona la orice centru de transfuzie sanguină. Vă rugăm ca, la donare, să menționați numele Brata Raluca și faptul că este pentru spitalul din Cluj. Un drum până la centrul de transfuzie poate însemna enorm pentru ea și pentru familia ei”, a declarat Pap Zsolt, viceprimarul Băii Mari.