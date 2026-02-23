România a început să conteze. În bancuri

Da, mândri că suntem români. Atâta că se cam râde de noi, ba o facem chiar noi de noi, că deh, se presupune că românul, când nu știe ce să facă, trage rapid o bășcălie, un banc. Am mai făcut o demonstrație de curluntrism, în traducere -clasica noastră descurcare, cea cu „curu’-n două luntri”.

Suntem cu Europa? Trup și suflet. Fie UE, fie NATO. Da’ și cu Statele Unite, „partenerul nostru strategic”, puneți toate ghilimelele posibile. Președintele nostru constatator s-a dus în SUA deși nu prea era cazul, doar ca să ne arate că poate. Doar ca să-i arate lui Simion cum îți poți face poze cu Trump fără să plătești la firme de lobby, fără chitanțe. Ei, n-a fost chiar gratis, Țiriac știe! De ce facem curluntrism, vrem să convingem Lumea, Europa, că NU se pot baza pe noi, că întoarcem armele cât ai zice pește? Declarația președintelui a confirmat- zice că noi suntem prieteni și cu Israelul și cu Palestina…

Sigur că acasă e și mai și. La Tv, Grindeanu spune niznai că Bolojan doar taie, taie, nu așa se face reforma, trebuie comasate comune. Păi și ce zicem noi aici de un deceniu? Și chiar așa, dacă unești două comune, zici că lași doi primari, doi viceprimari, două consilii locale, două bibliotecare etc? Nu tai, nu faci reduceri? Nu e comasarea aia despre care politicienii de la centru trimiteau vorbă primarilor lor să stea liniștiți, că s-a bătut palma, cu PNL, UDMR, PSD ETC, și nu se face în următorii 10-15 ani? „Poa’ să vrea Europa, e țara noastră!?” Simonis de la Timiș plusează și zice că acele comune care vor alege să se unească vor primi 10-20 milioane lei. Nu zice de unde, clar nu din pușculița de partid.

Vestea „bună” e că la CCR s-a votat revenirea la pensionarea firească în Justiție… peste 15 ani. Adică fără nici un efect imediat. Urmează ceva similar la servicii și armată, interne. Primarul Ciucu al Bucureștiului s-a uitat seara, în loc de „Netflix and chill”, pe organigrama STB-Societatea de Transport București și a constatat că acolo sunt cam 250 de economiști, 200 de șefi și directori, au datorii de 1,6 miliarde lei, cât bugetul orașului Brașov. Newsweek scrie că doar 38 de comune din cele 2859 din România se pot susține financiar singure. Cu un drum, presa a cam desființat-o și pe primărița nervoasă, cu freză de la nuntă, ce răcnea la prim ministru…cică are salar mai mare ca președintele țării. Chiar așa, oare-i ajung banii președintelui să mănânce în SUA? Să vadă Disneyland, ceva? Suntem chiar îngrijorați. Dar cifre „credibile” ne dă ministrul Agriculturii, care afirmă senin că ar fi scăzut consumul de alimente cu 30%, vrea plafonare la adaosul comercial. A scăzut volumul de cumpărături, după sărbători, pe de-o parte din cauza frigiderelor pline, pe de alta a curelor de slăbire post-abuz, apoi a facturilor la utilități. A scăzut de fapt risipa, nu consumul, dom’ ministru… de scădea consumul atâta, nu mai eram lideri în topul european al supraponderalilor.

Dar avem și vești bune. Unu la mână, am făcut și noi o rachetă de croazieră, ce atinge 0,85 Mach, va bate între 500-1100 kilometri. Moscova e la peste 1400 kilometri, dar Roma e la 1000 și ceva…nu? Am mai putea lovi Ankara, Atena, Varșovia, dacă tot o dăm în bășcălie… Și mai avem o veste bună, la care nu încape banc, încă. România va participa la programul european EastInvest, se referă la securitatea economică a graniței de est a Europei, e vorba de sume superbe date de Comisia Europeană zonelor de graniță estică, de la peninsula scandinavică până la litoralul bulgăresc. Ia ghiciți cine intră în ecuație? Da, noi, Maramureșul! Totul e să ne trezim, să facem proiecte, să cerem banii! Deșteaptă-te, române?!