Semnarea titlurilor de proprietate, o prioritate la OCPI Maramureș

Noua conducere a OCPI Maramureș nu are timp de pierdut. Asta deoarece fondul funciar reprezintă o prioritate pentru instituție, dar și pentru cetățeni. Și vine cu o serie de provocări.

„În aceste zile, în calitate de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș, am semnat 100 de Titluri de Proprietate noi. Fondul funciar rămâne un domeniu complex, care presupune rigoare, perseverență și o colaborare instituțională solidă. În parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Maramureș, cu comisiile locale de fond funciar și cu toate autoritățile implicate, continuăm să transformăm procedurile administrative în soluții concrete pentru cetățeni. Pentru că administrația trebuie să ofere rezultate, nu explicații, fiecare dosar este analizat cu seriozitate și responsabilitate în cadrul OCPI Maramureș, fără întârzieri inutile sau tergiversări. Semnarea acestor titluri înseamnă, pentru fiecare beneficiar, siguranță juridică și recunoașterea unui drept așteptat, uneori, de ani de zile”, a declarat Daniela Onița-Ivașcu, șeful OCPI Maramureș.