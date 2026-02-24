Anvergură lipsă. O declarăm nulă

Nu e întâmplător faptul că avem politicieni idolatrizați care recită cu emfază din filme sau din desene animate, ca fiind spuse de ei. Că avem oameni care au falimentat țara și acum ies la Tv și dau lecții de economie. Este pentru că nu i-a tras nimeni de mânecă la momentul potrivit să le spună: Ești prost, du-te acasă! Prin urmare, dacă nu le-a spus nimeni, se cred deștepți, abili și ne cred proști pe noi. Oarecum…zic ei ceva.

Așa se face că, la nivel mondial, dar și național, avem niște mostre de prostie absolut memorabile, ca niciodată. Râdeam de Nigel Farage, cel care aproape a falimentat Marea Britanie cu Brexitul lui ajutat discret de SUA…a revenit! Din mocirlă, dar a revenit, iar dă lecții! Dar ce ziceți de Donald Trump, care din senin trimite o navă-spital spre Groenlanda, că ăia n-au medicină, sunt foarte mulți bolnavi, neîngrijiți, zice. SUA au două nave-spital, ambele în reparații, iar în realitate, un militar de pe un submarin american s-a îmbolnăvit și a fost ajutat de paza de coastă din Groenlanda și dus la un spital local. Reacția ironică a venit pe loc de această dată, tinerii au făcut cu AI două nave de spital de psihiatrie pe care zic că le-au trimis spre SUA, să trateze Guvernul. Așa da. Același Trump spune că ar merita valoroasa Medal of Honor pentru… vizita sa din Irak din 2018. El, care a refuzat să facă stagiul militar. Dintre miile de eroi ce au primit medalia pe fronturi, în războaie, 193 au primit-o pentru alte fapte, de gen salvarea mai multor vieți, în războaie. Un citat din același personaj trist, după blocajul Curții Supreme la tarifele sale ce distrug economia mondială: „Mi se permite să distrug o țară. Mi se permite chiar să impun un embargo devastator pe o țară străină. Pot să fac ce vreau eu, dar nu pot să taxez pe cineva cu un dolar?” Da, a zis-o. La același capitol de lipsă de anvergură îi nominalizăm pentru Zmeura de Aur pe ministrul Robert Kennedy Jr. ce face sport într-o saună cu cântărețul Kid Rock. O mostră nefericită de criză a vârstei a doua-treia. De care încă râde o planetă. La fel ca de interviul lui RFK Jr la podcastul lui Theo Von unde a spus efectiv așa: „Mie nu mi-e teamă de un microb. Obișnuiam să trag cocaină de pe capace de WC”… Dar nici cu Rusia nu ne e rușine, ea a cerut plasarea Ucrainei sub administrare externă, și clar se refereau la ei înșiși, nu la Uniunea Europeană, ceea ce de altfel se pregătește… Și nici cu Mossad, care a anunțat sincer ca orice serviciu secret, că Jeffrey Epstein nu a fost agentul lor.

Hai, și la noi, c-avem cu ce. Presa atașată „sistemului”, ca să folosim expresii cunoscute, scrie îngrijorată: „Obsedat de pensii, Guvernul ignoră problemele reale din Justiție”. Zău așa? O altă reacție la noi? Să-i zicem pozitivă? La lamentările presei, dar și la excesul de impozite puse pe popor, Times New Roman titrează: Ninsori abundente și viscol. Autoritățile intervin cu măriri de taxe în zonele afectate. Fantasticul nostru „prim-ministru” Nicușor Dan a obținut poza cu președintele, spre necazul celui care nu mai zice nimic pe nicio platformă media de o săptămână, de asemenea a primit laude și fantasticul nostru popor, care e și el fantastic, chit că sunt zeci de români, majoritatea „de etnie” conform pozelor și numelor fantastice, în lista DSI/ICE a celor mai căutați, cu fraudă, furt din magazine, deținere de droguri, utilizare ilegală a cardurilor de credit, escrocherie, furt de identitate etc. Dar de departe, Oscarul lipsei de anvergură îl primește Marcel Ciolacu, ex-prim-ministru (nu, nici acum n-a găsit nici diploma de BAC, nici factura Nordis), care dă lecții de economie, deși e recordmanul absolut în domeniu, în mandatul său de doar un an, datoria publică a României a crescut cu 285,6 miliarde lei. Și vorbește. Nu tace. La fel ca Ludovic Orban, pe vremea căruia datoria a crescut cu 125,7 miliarde lei. Anvergură, ziceți? Unde?