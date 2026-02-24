Pacienții au posibilitatea de a solicita Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș rambursarea unor servicii medicale de care au beneficiat în străinătate. Există situații însă în care bolnavul are nevoie de o autorizare în prealabil, de la CAS Maramureș. Doar așa își va putea recupera banii.
„Asigurații pot solicita rambursarea pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale achitate în UE, în regim de asistență medicală transfrontalieră. Cererea poate fi depusă de asigurat, membru de familie sau împuternicit. Înainte să plecați la tratament, verificați dacă e necesară o autorizare prealabilă. Exemple: PET-CT ambulatoriu, anumite tratamente cu internare peste 24 de ore (inclusiv nașterea). Autorizația se eliberează în 5 zile lucrătoare”, explică reprezentanții CAS Maramureș.
Costurile cu serviciile medicale de care pacientul a beneficiat în străinătate pot fi acoperite în două feluri principale. Pe de o parte este varianta formularului S2, unde costurile se decontează direct între state. Pe de altă parte, putem să plătim noi totul din buzunar, după care cerem banii înapoi. Trebuie menționat însă că vom primi banii la nivelul tarifelor din România, nu neapărat suma cheltuită.
Asigurații pot solicita rambursarea unor servicii medicale plătite în străinătate
