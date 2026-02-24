În aceste zile intră în funcțiune o parte din noile insule ecologice și platforme îngropate, în Baia Mare. Autoritățile atrag atenția cetățenilor să respecte regulile de depozitare corectă a deșeurilor.
Astfel, dacă din diverse motive, aceștia nu reușesc să arunce gunoiul în interiorul platformelor, trebuie să facă o sesizare la Dispeceratul Poliției Locale – 0372 702 702. Cei care nu respectă noile condiții riscă amenzi între 300 și 500 lei pentru persoane fizice și între 500 și 1.000 lei pentru persoane juridice. De altfel, Primăria Baia Mare a demarat o campanie de informare privind interzicerea abandonării deșeurilor, prin afișarea de anunțuri la imobilele arondate noilor puncte de colectare care urmează să fie date în folosință. Cetățenii sunt informați că: deșeurile se depozitează doar în interiorul platformelor; fiecare fracție merge în recipientul corespunzător; sacii sau deșeurile lăsate lângă containere nu sunt o soluție.
Ce amenzi riscă băimărenii care aruncă gunoiul necorespunzător
În aceste zile intră în funcțiune o parte din noile insule ecologice și platforme îngropate, în Baia Mare. Autoritățile atrag atenția cetățenilor să respecte regulile de depozitare corectă a deșeurilor.