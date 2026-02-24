Echipa de robotică a LT „George Barițiu”, calificată la etapa națională

Echipa de robotică 24310 – EXOROS a Liceului Tehnologic „George Barițiu” din Baia Mare a obținut Innovate Award – Locul I în cadrul FIRST Tech Challenge România – Romania North League Tournament, eveniment desfășurat la Bistrița (21-22 februarie 2026), reușită care asigură calificarea echipei la Etapa Națională.
„Acest premiu de prestigiu atestă ingeniozitatea soluțiilor tehnice dezvoltate de echipa noastră, evidențiind: Inovația în proiectare: Implementarea unui mecanism unic și creativ pe robot; Fiabilitatea tehnică: Performanța constantă a soluției propuse în timpul competiției; Rigoarea documentării: Capacitatea echipei de a prezenta argumentat întregul proces de inginerie”, a declarat liderul echipei de robotică, Adrian Contraș. Rezultatul obținut confirmă importanța Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge, coordonat de Asociația Nație prin Educație. Prin acest cadru educațional de elită, elevii își dezvoltă competențe tehnice avansate și o disciplină de lucru esențială pentru viitoarea lor carieră.
