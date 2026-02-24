Locurile vechi de depozitare de la Mocira și Recea se închid

Oficialii Primăriei Recea anunță modificări în modul de colectare al crengilor. Astfel, în data de 3 martie vor exista un camion și buldoexcavator care vor lua materialul vegetal din fața caselor cetățenilor, în baza unei programări. Aceasta se poate face la numărul de telefon 0752485331 Pop Marius, începând de luni în fiecare zi până la ora 15.30, iar în data menționată crengile trebuie să fie scoase la poartă, pe domeniul public.
„Dacă nu terminăm marți în data de 3, continuăm și miercuri în data de 4. Vă reamintesc că se colectează doar crengile, nu iarbă, nu deșeuri de lemn sau orice alte deșeuri. Locurile de depozitare rămân aceleași la Săsar, Lăpușel și Bozanta Mică, unde dacă doriți puteți și dumneavoastră să duceți crengile, cu precizarea că avem camere de luat vederi. Locurile vechi de depozitare de la Mocira si Recea se închid, din cauza amplasamentului impropriu al acestora”, a declarat Alexandru Ardelean, primarul comunei Recea.
