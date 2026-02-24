Mai puțin de jumătate din sesizările primite de către Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Maramureș chiar țin de atribuțiile instituției. Cea mai mare parte a reclamațiilor făcute de cetățeni este redirecționată către alte instituții competente. Fenomenul este unul care trenează de ani de zile și se pare că ia amploare.
„La nivelul comisariatului au fost înregistrate 314 sesizări, dar verificate efectiv în teren au fost doar 134. Restul sesizărilor înregistrate au fost redirecționate către alte instituții. Se vede că mai puțin de jumătate din sesizările înregistrate au fost de competența Gărzii Naționale de Mediu. În general cetățenii consideră că noi ne ocupăm de toate problemele ce vizează disconfortul din zonele rezidențiale. Din păcate nu vor să înțeleagă că noi ne ocupăm de disconfortul creat în zonele rezidențiale generat de operatori economici care desfășoară activități care necesită reglementare din punct de vedere a protecției mediului. Fosa septică a vecinului nu ține de noi. La fel, amplasarea anexei gospodărești, gestionarea defectuasă a deșeurilor animaliere nu țin de competența noastră”, a declarat Marcela Chindriș, comisar șef al Gărzii de Mediu Maramureș.
Maramureșenii habar n-au cu ce se ocupă Garda de Mediu
