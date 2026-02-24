Un portofel care conținea documente de identitate, permisul de conducere și o sumă de bani a fost găsit weekendul precedent pe pârtia de schi din Cavnic, de jandarmii montani maramureșeni aflați în serviciu.
Bunul aparținea unui schior care îl pierduse în timpul activităților pe pârtie. Jandarmii au reușit să identifice și să contacteze proprietarul, pentru a-i returna portofelul în siguranță.
Reprezentanții Postului de Jandarmi Montan Cavnic atrag atenția că nu toate situațiile se încheie la fel de fericit și le recomandă turiștilor să manifeste prudență în ceea ce privește păstrarea bunurilor personale. Aceștia îi sfătuiesc pe iubitorii sporturilor de iarnă să folosească articole de îmbrăcăminte prevăzute cu buzunare interioare securizate, care se închid cu fermoar, și să aibă asupra lor doar strictul necesar pe pârtie, restul bunurilor fiind indicat să fie lăsate la locul de cazare, în special documente și bani.
Portofel cu bani și acte, găsit de jandarmi pe pârtia din Cavnic
